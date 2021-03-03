Сами Бен Амар
№24
Нападающий
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Команда
Ним
Возраст
23
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Ницца
2 : 1
Ним
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Ницца
2
Ним
1
был в запасе
24.02.2021 24 февр. 2021 ср 21:00
Ним
1 : 0
Лорьян
24.02.2021 24 февр. 2021 ср 21:00
минуты: 84' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ним
1
Лорьян
0
минуты: 84' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур