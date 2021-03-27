Гэвин Базуну
№1
Вратарь
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Команда
Рочдейл
Возраст
19
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
Ирландия
0 : 1
Люксембург
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Ирландия
0
Люксембург
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур