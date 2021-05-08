Давид Бязров
№91
Вратарь
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Команда
Зенит
Возраст
18
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
Уфа
0 : 0
Зенит
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Уфа
0
Зенит
0
был в запасе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 16:30
Зенит
4 : 0
Ахмат
13.03.2021 13 марта 2021 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Зенит
4
Ахмат
0
был в запасе