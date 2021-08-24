Роко Батурина

№88
Нападающий
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Команда
Лех
Гражданство
Хорватия
Возраст
21
Рост
187
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига чемпионов
24.08.2021 24 авг. 2021 вт 22:00
Ференцварош
2 : 3
Янг Бойз
24.08.2021 24 авг. 2021 вт 22:00
был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Ференцварош
2
Янг Бойз
3
был в запасе
04.08.2021 04 авг. 2021 ср 21:00
Ференцварош
2 : 0
Славия
04.08.2021 04 авг. 2021 ср 21:00
был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
Ференцварош
2
Славия
0
был в запасе
20.07.2021 20 июля 2021 вт 21:00
Ференцварош
2 : 0
Жальгирис
20.07.2021 20 июля 2021 вт 21:00
был в запасе
Лига чемпионов, 2 раунд
Ференцварош
2
Жальгирис
0
был в запасе
18.08.2021 18 авг. 2021 ср 22:00
Янг Бойз
3 : 2
Ференцварош
18.08.2021 18 авг. 2021 ср 22:00
был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Янг Бойз
3
Ференцварош
2
был в запасе
10.08.2021 10 авг. 2021 вт 20:00
Славия
1 : 0
Ференцварош
10.08.2021 10 авг. 2021 вт 20:00
был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
Славия
1
Ференцварош
0
был в запасе
27.07.2021 27 июля 2021 вт 20:00
Жальгирис
1 : 3
Ференцварош
27.07.2021 27 июля 2021 вт 20:00
был в запасе
Лига чемпионов, 2 раунд
Жальгирис
1
Ференцварош
3
был в запасе