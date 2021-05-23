Томас Баттистелла
№24
Полузащитник
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Команда
Удинезе
Возраст
19
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 16:00
Интер
5 : 1
Удинезе
23.05.2021 23 мая 2021 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Интер
5
Удинезе
1
был в запасе
16.05.2021 16 мая 2021 вс 16:00
Удинезе
0 : 1
Сампдория
16.05.2021 16 мая 2021 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Удинезе
0
Сампдория
1
был в запасе