Симоне Бастони

№20
Защитник
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Ближайший матч
Специя - Аталанта
Команда
Специя
Гражданство
Италия
Возраст
25
Рост
183
Вес
74
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
08.05.2022 08 мая 2022 вс 13:30
Специя
-:-
Аталанта
08.05.2022 08 мая 2022 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Специя
-
Аталанта
-
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 21:45
Специя
3 : 4
Лацио
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Специя
3
Лацио
4
был в запасе
15.04.2022 15 апр. 2022 пт 20:00
Специя
1 : 3
Интер
10'
10'
10'
15.04.2022 15 апр. 2022 пт 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Специя
1
Интер
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 16:00
Специя
1 : 0
Венеция
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Специя
1
Венеция
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
12.03.2022 12 марта 2022 сб 17:00
Специя
2 : 0
Кальяри
12.03.2022 12 марта 2022 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Специя
2
Кальяри
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
27.02.2022 27 февр. 2022 вс 20:05
Специя
0 : 1
Рома
27.02.2022 27 февр. 2022 вс 20:05
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Специя
0
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
06.01.2022 06 янв. 2022 чт 16:30
Специя
1 : 2
Верона
06.01.2022 06 янв. 2022 чт 16:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Специя
1
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
19.12.2021 19 дек. 2021 вс 17:00
Специя
1 : 1
Эмполи
19.12.2021 19 дек. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Специя
1
Эмполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
05.12.2021 05 дек. 2021 вс 17:00
Специя
2 : 2
Сассуоло
05.12.2021 05 дек. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Специя
2
Сассуоло
2
был в запасе
28.11.2021 28 нояб. 2021 вс 17:00
Специя
0 : 1
Болонья
28.11.2021 28 нояб. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Специя
0
Болонья
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
06.11.2021 06 нояб. 2021 сб 17:00
Специя
1 : 0
Торино
06.11.2021 06 нояб. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Специя
1
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
26.10.2021 26 окт. 2021 вт 19:30
Специя
1 : 1
Дженоа
55'
55'
55'
26.10.2021 26 окт. 2021 вт 19:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Специя
1
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
25.09.2021 25 сент. 2021 сб 16:00
Специя
1 : 2
Милан
25.09.2021 25 сент. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Специя
1
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
22.09.2021 22 сент. 2021 ср 19:30
Специя
2 : 3
Ювентус
22.09.2021 22 сент. 2021 ср 19:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Специя
2
Ювентус
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
12.09.2021 12 сент. 2021 вс 16:00
Специя
0 : 1
Удинезе
12.09.2021 12 сент. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Специя
0
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 16:00
Торино
2 : 1
Специя
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Торино
2
Специя
1
был в запасе
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 16:00
Эмполи
0 : 0
Специя
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Эмполи
0
Специя
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
18.03.2022 18 марта 2022 пт 20:45
Сассуоло
4 : 1
Специя
18.03.2022 18 марта 2022 пт 20:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
4
Специя
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
06.03.2022 06 марта 2022 вс 20:00
Ювентус
1 : 0
Специя
06.03.2022 06 марта 2022 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
1
Специя
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
21.02.2022 21 февр. 2022 пн 23:00
Болонья
2 : 1
Специя
21.02.2022 21 февр. 2022 пн 23:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Болонья
2
Специя
1
был в запасе