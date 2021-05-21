Альваро Бастида
№38
Полузащитник
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Команда
Кадис
Возраст
17
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.05.2021 21 мая 2021 пт 22:00
Леванте
2 : 2
Кадис
21.05.2021 21 мая 2021 пт 22:00
минуты: 56' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
2
Кадис
2
минуты: 56' - 90' / Испания. Примера, 38 тур