Патрик Баруль
№0
Защитник
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Команда
Возраст
43
Рост
175
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2008 10 дек. 2008 ср 21:00
Ницца
0 : 0
Гренобль
42'
42'
42'
10.12.2008 10 дек. 2008 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
0
Гренобль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур