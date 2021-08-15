Паоло Бартоломей

№16
Полузащитник
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Команда
Кремонезе
Гражданство
Италия
Возраст
32
Рост
183
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
италия. кубок
15.08.2021 15 авг. 2021 вс 22:00
Торино
0(4) : 0(1)
Кремонезе
29'
29'
29'
15.08.2021 15 авг. 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1 раунд
Торино
0
Кремонезе
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1 раунд