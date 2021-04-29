Серхио Барсия
№42
Защитник
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Команда
Гранада
Возраст
20
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.04.2021 29 апр. 2021 чт 20:00
Барселона
1 : 2
Гранада
29.04.2021 29 апр. 2021 чт 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Барселона
1
Гранада
2
был в запасе