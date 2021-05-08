Павел Баранов
№8
Полузащитник
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Команда
Динамо
Возраст
22
Рост
178
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
Динамо
0 : 1
Чайка
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Динамо
0
Чайка
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
Динамо
1 : 0
Велес
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Динамо
1
Велес
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
Динамо
2 : 1
Краснодар-2
76'
76'
76'
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 85'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Динамо
2
Краснодар-2
1
минуты: 1' - 85' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Акрон
1 : 1
Динамо
18'
18'
18'
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 80'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Акрон
1
Динамо
1
минуты: 1' - 80' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
Динамо
0 : 1
Торпедо
89'
89'
89'
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Динамо
0
Торпедо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 15:00
Шинник
0 : 1
Динамо
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Шинник
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
Динамо
0 : 2
Факел
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Динамо
0
Факел
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 17:30
Волгарь
2 : 1
Динамо
24.03.2021 24 марта 2021 ср 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Волгарь
2
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
Динамо
0 : 2
Крылья Советов
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Динамо
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Текстильщик
1 : 0
Динамо
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Текстильщик
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 17:00
Динамо
0 : 2
Алания
10.03.2021 10 марта 2021 ср 17:00
минуты: 1' - 66'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Динамо
0
Алания
2
минуты: 1' - 66' / Россия. ФНЛ, 29 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
Иртыш
1 : 0
Динамо
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Иртыш
1
Динамо
0
был в запасе
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 16:00
Динамо
1 : 2
Чертаново
90'
74'
90'
74'
90'
74'
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 16:00
90'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Динамо
1
Чертаново
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 16:00
Нижний Новгород
3 : 0
Динамо
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 16:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нижний Новгород
3
Динамо
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 16:00
Динамо
0 : 0
Енисей
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 16:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Динамо
0
Енисей
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 16:00
Динамо
2 : 5
СКА-Хабаровск
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 16:00
минуты: 54' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Динамо
2
СКА-Хабаровск
5
минуты: 54' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
Динамо
1 : 3
Балтика
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
минуты: 59' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Динамо
1
Балтика
3
минуты: 59' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:30
Торпедо
3 : 0
Динамо
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:30
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Торпедо
3
Динамо
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
Факел
0 : 0
Динамо
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Факел
0
Динамо
0
был в запасе
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 18:00
Крылья Советов
7 : 0
Динамо
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Крылья Советов
7
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур