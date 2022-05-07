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Бартош Бялек
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Бартош Бялек
№21
Нападающий
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Ближайший матч
Кельн - Вольфсбург
Команда
Вольфсбург
Гражданство
Польша
Возраст
20
Рост
191
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2020/2021
Турнир:
германия. бундеслига
07.05.2022
07 мая 2022
сб
16:30
Кельн
-:-
Вольфсбург
07.05.2022
07 мая 2022
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Кельн
-
Вольфсбург
-
22.04.2022
22 апр. 2022
пт
21:30
Вольфсбург
5 : 0
Майнц
22.04.2022
22 апр. 2022
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Вольфсбург
5
Майнц
0
был в запасе
09.04.2022
09 апр. 2022
сб
16:30
Вольфсбург
4 : 0
Арминия
09.04.2022
09 апр. 2022
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вольфсбург
4
Арминия
0
был в запасе
20.03.2022
20 марта 2022
вс
19:30
Вольфсбург
0 : 2
Байер
20.03.2022
20 марта 2022
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вольфсбург
0
Байер
2
был в запасе
05.03.2022
05 марта 2022
сб
17:30
Вольфсбург
1 : 0
Унион
05.03.2022
05 марта 2022
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вольфсбург
1
Унион
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 25 тур
19.02.2022
19 февр. 2022
сб
17:30
Вольфсбург
1 : 2
Хоффенхайм
19.02.2022
19 февр. 2022
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вольфсбург
1
Хоффенхайм
2
был в запасе
06.02.2022
06 февр. 2022
вс
19:30
Вольфсбург
4 : 1
Гройтер Фюрт
06.02.2022
06 февр. 2022
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вольфсбург
4
Гройтер Фюрт
1
был в запасе
15.01.2022
15 янв. 2022
сб
17:30
Вольфсбург
0 : 0
Герта
15.01.2022
15 янв. 2022
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вольфсбург
0
Герта
0
был в запасе
14.12.2021
14 дек. 2021
вт
22:30
Вольфсбург
2 : 3
Кельн
14.12.2021
14 дек. 2021
вт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вольфсбург
2
Кельн
3
был в запасе
30.04.2022
30 апр. 2022
сб
16:30
Штутгарт
1 : 1
Вольфсбург
30.04.2022
30 апр. 2022
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Штутгарт
1
Вольфсбург
1
был в запасе
16.04.2022
16 апр. 2022
сб
16:30
Боруссия
6 : 1
Вольфсбург
16.04.2022
16 апр. 2022
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия
6
Вольфсбург
1
был в запасе
03.04.2022
03 апр. 2022
вс
16:30
Аугсбург
3 : 0
Вольфсбург
03.04.2022
03 апр. 2022
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Аугсбург
3
Вольфсбург
0
был в запасе
12.03.2022
12 марта 2022
сб
17:30
Фрайбург
3 : 2
Вольфсбург
12.03.2022
12 марта 2022
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Фрайбург
3
Вольфсбург
2
был в запасе
26.02.2022
26 февр. 2022
сб
17:30
Боруссия
2 : 2
Вольфсбург
26.02.2022
26 февр. 2022
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия
2
Вольфсбург
2
был в запасе
12.02.2022
12 февр. 2022
сб
17:30
Айнтрахт
0 : 2
Вольфсбург
12.02.2022
12 февр. 2022
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Айнтрахт
0
Вольфсбург
2
был в запасе
23.01.2022
23 янв. 2022
вс
17:30
РБ Лейпциг
2 : 0
Вольфсбург
23.01.2022
23 янв. 2022
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
РБ Лейпциг
2
Вольфсбург
0
был в запасе
09.01.2022
09 янв. 2022
вс
19:30
Бохум
1 : 0
Вольфсбург
09.01.2022
09 янв. 2022
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бохум
1
Вольфсбург
0
был в запасе
17.12.2021
17 дек. 2021
пт
22:30
Бавария
4 : 0
Вольфсбург
17.12.2021
17 дек. 2021
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бавария
4
Вольфсбург
0
был в запасе