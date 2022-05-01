Дилан Баква

№32
Нападающий
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Ближайший матч
Бордо - Ницца
Команда
Бордо
Гражданство
Франция
Возраст
19
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
франция. лига 1
01.05.2022 01 мая 2022 вс 18:05
Бордо
-:-
Ницца
01.05.2022 01 мая 2022 вс 18:05
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Бордо
-
Ницца
-
23.01.2022 23 янв. 2022 вс 17:00
Бордо
4 : 3
Страсбур
23.01.2022 23 янв. 2022 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Бордо
4
Страсбур
3
был в запасе
07.01.2022 07 янв. 2022 пт 23:00
Бордо
0 : 1
Марсель
07.01.2022 07 янв. 2022 пт 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Бордо
0
Марсель
1
был в запасе
08.08.2021 08 авг. 2021 вс 16:00
Бордо
0 : 2
Клермон
08.08.2021 08 авг. 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Бордо
0
Клермон
2
был в запасе
16.01.2022 16 янв. 2022 вс 15:00
Ренн
6 : 0
Бордо
16.01.2022 16 янв. 2022 вс 15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Ренн
6
Бордо
0
был в запасе
28.08.2021 28 авг. 2021 сб 18:00
Ницца
4 : 0
Бордо
28.08.2021 28 авг. 2021 сб 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Ницца
4
Бордо
0
был в запасе