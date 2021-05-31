Хрвойе Бабец
№20
Полузащитник
Подписаться
Команда
Горица
Возраст
21
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.05.2021 31 мая 2021 пн 19:00
Испания (мол.)
2 : 1
Хорватия (мол.)
31.05.2021 31 мая 2021 пн 19:00
минуты: 1' - 71'
Молодежный чемпионат Европы Плей-офф, 1/4 финала
Испания (мол.)
2
Хорватия (мол.)
1
минуты: 1' - 71' / Молодежный чемпионат Европы Плей-офф, 1/4 финала