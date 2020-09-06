Бенжамин Бабати
№10
Нападающий
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Команда
Залаэгерсег
Возраст
25
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 19:00
Венгрия
2 : 3
Россия
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 19:00
был в запасе
Лига наций. Лига В, 2 тур
Венгрия
2
Россия
3
был в запасе