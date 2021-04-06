Усман Ба
№40
Вратарь
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Команда
Метц
Возраст
19
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.04.2021 06 апр. 2021 вт 19:45
Монако
0(5) : 0(4)
Метц
06.04.2021 06 апр. 2021 вт 19:45
был в запасе
Франция. Кубок, 1/8 финала
Монако
0(5)
Метц
0(4)
был в запасе