B. Musolli
№0
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:00
Кукеси
0 : 4
Вольфсбург
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:00
минуты: 1' - 59'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Кукеси
0
Вольфсбург
4
минуты: 1' - 59' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 21:00
Кукеси
2 : 1
Славия
39'
39'
39'
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Кукеси
2
Славия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд