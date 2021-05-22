B. Idrizi
№0
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
Кельн
1 : 0
Шальке-04
70'
70'
70'
22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 89'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Кельн
1
Шальке-04
0
минуты: 1' - 89' / Германия. Бундеслига, 34 тур
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:30
Шальке-04
4 : 3
Айнтрахт
52'
52'
52'
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:30
52'
минуты: 1' - 77'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Шальке-04
4
Айнтрахт
3
минуты: 1' - 77' / Германия. Бундеслига, 33 тур