B. Hendriksson Olsen
№0
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Австрия
3 : 1
Фарерские острова
45'
45'
45'
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Австрия
3
Фарерские острова
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур