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Лоранс Ассиньон
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Лоранс Ассиньон
№22
Защитник
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Ближайший матч
Нант - Ренн
Команда
Ренн
Гражданство
Франция
Возраст
21
Рост
179
Вес
67
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2020/2021
Турнир:
франция. лига 1
лига конференций
франция. кубок
11.05.2022
11 мая 2022
ср
22:00
Нант
-:-
Ренн
11.05.2022
11 мая 2022
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Нант
-
Ренн
-
30.04.2022
30 апр. 2022
сб
22:00
Ренн
2 : 0
Сент-Этьен
30.04.2022
30 апр. 2022
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Ренн
2
Сент-Этьен
0
был в запасе
24.04.2022
24 апр. 2022
вс
14:00
Ренн
5 : 0
Лорьян
24.04.2022
24 апр. 2022
вс
14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Ренн
5
Лорьян
0
был в запасе
15.04.2022
15 апр. 2022
пт
22:00
Ренн
2 : 3
Монако
15.04.2022
15 апр. 2022
пт
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Ренн
2
Монако
3
был в запасе
20.03.2022
20 марта 2022
вс
17:00
Ренн
6 : 1
Метц
20.03.2022
20 марта 2022
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
6
Метц
1
был в запасе
06.03.2022
06 марта 2022
вс
17:00
Ренн
2 : 0
Анжер
06.03.2022
06 марта 2022
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Ренн
2
Анжер
0
был в запасе
06.02.2022
06 февр. 2022
вс
19:00
Ренн
2 : 0
Брест
06.02.2022
06 февр. 2022
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Ренн
2
Брест
0
был в запасе
16.01.2022
16 янв. 2022
вс
15:00
Ренн
6 : 0
Бордо
16.01.2022
16 янв. 2022
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ренн
6
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
12.12.2021
12 дек. 2021
вс
17:00
Ренн
1 : 2
Ницца
12.12.2021
12 дек. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
1
Ницца
2
был в запасе
01.12.2021
01 дек. 2021
ср
23:00
Ренн
1 : 2
Лилль
01.12.2021
01 дек. 2021
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Ренн
1
Лилль
2
был в запасе
20.11.2021
20 нояб. 2021
сб
23:00
Ренн
2 : 0
Монпелье
20.11.2021
20 нояб. 2021
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Ренн
2
Монпелье
0
был в запасе
07.11.2021
07 нояб. 2021
вс
22:45
Ренн
4 : 1
Лион
07.11.2021
07 нояб. 2021
вс
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Ренн
4
Лион
1
был в запасе
24.10.2021
24 окт. 2021
вс
16:00
Ренн
1 : 0
Страсбур
24.10.2021
24 окт. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн
1
Страсбур
0
был в запасе
03.10.2021
03 окт. 2021
вс
14:00
Ренн
2 : 0
ПСЖ
03.10.2021
03 окт. 2021
вс
14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Ренн
2
ПСЖ
0
был в запасе
22.09.2021
22 сент. 2021
ср
20:00
Ренн
6 : 0
Клермон
22.09.2021
22 сент. 2021
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
6
Клермон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
12.09.2021
12 сент. 2021
вс
16:00
Ренн
0 : 2
Реймс
12.09.2021
12 сент. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
0
Реймс
2
был в запасе
22.08.2021
22 авг. 2021
вс
18:00
Ренн
1 : 0
Нант
22.08.2021
22 авг. 2021
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Ренн
1
Нант
0
был в запасе
08.08.2021
08 авг. 2021
вс
14:00
Ренн
1 : 1
Ланс
08.08.2021
08 авг. 2021
вс
14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Ренн
1
Ланс
1
был в запасе
20.04.2022
20 апр. 2022
ср
22:00
Страсбур
2 : 1
Ренн
20.04.2022
20 апр. 2022
ср
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Страсбур
2
Ренн
1
был в запасе
09.04.2022
09 апр. 2022
сб
18:00
Реймс
2 : 3
Ренн
09.04.2022
09 апр. 2022
сб
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Реймс
2
Ренн
3
был в запасе
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