Яспер Силлессен №13 Вратарь Подписаться

Команда Валенсия

Возраст 32

Рост 187

Отразил первый пенальти, до этого пропустив 26. Серия была долгой. Но с тех пор скопил девять отраженных, а число пропущенных возросло только до 35.