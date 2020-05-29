Яспер Силлессен
№13
Вратарь
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Команда
Валенсия
Возраст
32
Рост
187
Отразил первый пенальти, до этого пропустив 26. Серия была долгой. Но с тех пор скопил девять отраженных, а число пропущенных возросло только до 35.
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Неизвестный, но важный революционер вратарей. Учил падать по дзюдо, разгонять атаки и заменяться под серию пенальти
#Франс Хук
29 мая 2020, 21:21
«Барса» продала Силлессена в «Валенсию». Уже пять лет трансферы между этими клубами – провал
#Яспер Силлессен
27 июня 2019, 07:55