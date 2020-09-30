Аслан Ашинов
№20
Полузащитник
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Команда
Машук-КМВ
Возраст
21
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 16:00
Машук-КМВ
1 : 0
Динамо
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 16:00
минуты: 70' - 90'
Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур
Машук-КМВ
1
Динамо
0
минуты: 70' - 90' / Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 16:00
Машук-КМВ
1 : 2
Тамбов
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 16:00
минуты: 89' - 90'
Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур
Машук-КМВ
1
Тамбов
2
минуты: 89' - 90' / Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур