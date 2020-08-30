Владислав Яруков
№96
Вратарь
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Команда
Динамо
Возраст
19
Рост
184
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 14:00
Уфа
1 : 1
Динамо
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Уфа
1
Динамо
1
был в запасе