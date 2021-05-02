Artur Karpov
№29
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Торпедо
1 : 0
Волгарь
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Торпедо
1
Волгарь
0
был в запасе
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 17:30
Волгарь
1 : 1
Шинник
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Волгарь
1
Шинник
1
был в запасе