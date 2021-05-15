Максим Артемчук
№88
Нападающий
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Команда
Нефтехимик
Возраст
21
Рост
189
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:00
Чайка
1 : 0
Нефтехимик
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
Чайка
1
Нефтехимик
0
был в запасе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Нефтехимик
2 : 0
Велес
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Нефтехимик
2
Велес
0
был в запасе
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
Нефтехимик
2 : 1
Балтика
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Нефтехимик
2
Балтика
1
был в запасе