Armands Petersons

№16
Нападающий
Armands Petersons
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига конференций
19.08.2021 19 авг. 2021 чт 20:00
Рига
1 : 1
Линкольн
19.08.2021 19 авг. 2021 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Рига
1
Линкольн
1
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 4 раунд
22.07.2021 22 июля 2021 чт 20:00
Рига
2 : 0
Шкендия
22.07.2021 22 июля 2021 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Рига
2
Шкендия
0
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 2 раунд
26.08.2021 26 авг. 2021 чт 19:00
Линкольн
3 : 1
Рига
30'
30'
30'
26.08.2021 26 авг. 2021 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Линкольн
3
Рига
1
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 4 раунд
29.07.2021 29 июля 2021 чт 21:00
Шкендия
0 : 1
Рига
29.07.2021 29 июля 2021 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Шкендия
0
Рига
1
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 2 раунд