Амир Арли
№31
Полузащитник
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Команда
Дижон
Возраст
18
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Дижон
0 : 4
Нант
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Дижон
0
Нант
4
был в запасе
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:00
Страсбур
1 : 0
Дижон
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1
Дижон
0
был в запасе
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:00
Дижон
0 : 2
Брест
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Дижон
0
Брест
2
был в запасе
28.08.2020 28 авг. 2020 пт 22:00
Лион
4 : 1
Дижон
28.08.2020 28 авг. 2020 пт 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
4
Дижон
1
был в запасе