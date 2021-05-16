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Амир Арли
№31
Полузащитник
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Команда
Дижон
Возраст
18
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2020/2021
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
Дижон
0 : 4
Нант
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Дижон
0
Нант
4
был в запасе
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
Страсбур
1 : 0
Дижон
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1
Дижон
0
был в запасе
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:00
Дижон
0 : 2
Брест
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Дижон
0
Брест
2
был в запасе
28.08.2020
28 авг. 2020
пт
22:00
Лион
4 : 1
Дижон
28.08.2020
28 авг. 2020
пт
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
4
Дижон
1
был в запасе