Карим Ариби
№13
Нападающий
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Команда
Ним
Возраст
26
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Ним
2 : 2
Реймс
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Ним
2
Реймс
2
был в запасе
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
Ланс
2 : 1
Ним
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Ланс
2
Ним
1
был в запасе
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
Ним
1 : 1
Страсбур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 89' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Ним
1
Страсбур
1
минуты: 89' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Брест
1 : 1
Ним
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 67' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Брест
1
Ним
1
минуты: 67' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 18:05
Ним
0 : 2
Сент-Этьен
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 18:05
минуты: 84' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ним
0
Сент-Этьен
2
минуты: 84' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур