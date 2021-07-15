Арьен Роббен

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Футбол
Роббен завершил карьеру
#Арьен Роббен
Футбол
«Гронинген» предложил новый контракт 37-летнему Роббену, несмотря на травмы. Он отыграл в сезоне 44 минуты
#Арьен Роббен
Футбол
Роббен травмировался в первом матче за «Гронинген» после возвращения
#Арьен Роббен
Футбол
Роббен возвращается. Через «Гронинген»
#Арьен Роббен
Футбол
Роббен тренируется на базе «Баварии»
#Арьен Роббен
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