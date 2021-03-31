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Коронавирус
Офри Арад
№15
Защитник
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Команда
Маккаби
Возраст
22
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига в
лига европы квалификация
Сезон:
2021
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
Молдавия
1 : 4
Израиль
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Молдавия
1
Израиль
4
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
21:45
Израиль
1 : 1
Шотландия
28.03.2021
28 марта 2021
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Израиль
1
Шотландия
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
25.03.2021
25 марта 2021
чт
20:00
Израиль
0 : 2
Дания
25.03.2021
25 марта 2021
чт
20:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Израиль
0
Дания
2
был в запасе