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Спартак
ЦСКА
Зенит
Локомотив
Крылья Советов
Шериф
Барселона
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Реал
Манчестер Юнайтед
Челси
РПЛ
Лига чемпионов
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Валерий Карпин
Люка Эрнандес
Евро-2020
Криштиану Роналду
ЧМ-2022
РПЛ
Спартак
Лига чемпионов
Лионель Месси
ЦСКА
Усман Дембеле
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MMA
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Хоккей
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Antoine Semenyo
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Antoine Semenyo
№18
Нападающий
Antoine Semenyo
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Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
англия. кубок
10.02.2021
10 февр. 2021
ср
22:30
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Бристоль Сити
10.02.2021
10 февр. 2021
ср
22:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Шеффилд Юнайтед
1
Бристоль Сити
0
был в запасе
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
18:00
Миллуолл
0 : 3
Бристоль Сити
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 76'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Миллуолл
0
Бристоль Сити
3
минуты: 1' - 76' / Англия. Кубок, 1/16 финала
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
16:30
Бристоль Сити
2 : 1
Портсмут
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бристоль Сити
2
Портсмут
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала