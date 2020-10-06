Ансу Фати
№22
Нападающий
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Команда
Барселона
Возраст
18
Рост
178
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Дембеле проигрывает конкуренцию 17-летним пацанам, но не уходит из «Барселоны»
#Усман Дембеле
06 октября 2020, 15:19
За «Барсу» дебютировал 16-летний подросток. Это история про деньги, огромный талант и рекорды
#Ансу Фати
26 августа 2019, 00:55