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Момо Янсане
№10
Нападающий
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Команда
Нижний Новгород
Возраст
23
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:00
Томь
1 : 1
Нижний Новгород
13'
13'
13'
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:00
13'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Томь
1
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
15:00
Чертаново
1 : 3
Нижний Новгород
45', 63'
45', 63'
45', 63'
08.05.2021
08 мая 2021
сб
15:00
45', 63'
минуты: 1' - 81'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Чертаново
1
Нижний Новгород
3
минуты: 1' - 81' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Нижний Новгород
4 : 0
Спартак-2
89'
89'
89'
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
89'
минуты: 47' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Нижний Новгород
4
Спартак-2
0
минуты: 47' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
19:00
Нижний Новгород
1 : 2
Енисей
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Нижний Новгород
1
Енисей
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
13:00
Оренбург
2 : 1
Нижний Новгород
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Оренбург
2
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
Нижний Новгород
2 : 0
Чайка
49'
49'
49'
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Нижний Новгород
2
Чайка
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
Нижний Новгород
1 : 0
Велес
67'
67'
67'
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
67'
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Нижний Новгород
1
Велес
0
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ, 35 тур