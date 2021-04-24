Анатолий Анисимов
№70
Полузащитник
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Команда
Урал
Возраст
23
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
Урал
1 : 1
Ахмат
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Урал
1
Ахмат
1
был в запасе