Вбеймар Ангуло
№6
Полузащитник
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Команда
Гандзасар
Возраст
29
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.06.2021 05 июня 2021 сб 21:45
Швеция
3 : 1
Армения
05.06.2021 05 июня 2021 сб 21:45
минуты: 1' - 46'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Швеция
3
Армения
1
минуты: 1' - 46' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
01.06.2021 01 июня 2021 вт 19:00
Хорватия
1 : 1
Армения
72'
72'
72'
01.06.2021 01 июня 2021 вт 19:00
72'
минуты: 1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Хорватия
1
Армения
1
минуты: 1' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь