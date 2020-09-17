Александре Андроникашвили

№5
Защитник
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Команда
Локомотив
Гражданство
Грузия
Возраст
22
Рост
188
Вес
79
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 20:00
Локомотив
2 : 1
Динамо
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Локомотив
2
Динамо
1
был в запасе