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Футболисты
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Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Игорь Акинфеев
Неймар Да Силва
Артем Дзюба
Кристиан Эриксен
Леонардо Бонуччи
Андрей Лунев
Серхио Рамос
Александр Ерохин
Люк Шоу
Россия
Италия
Англия
Украина
Нидерланды
Бельгия
Дания
Португалия
Испания
Аргентина
Франция
Спартак
Реал
Зенит
Ливерпуль
Манчестер Сити
Барселона
Рубин
Ювентус
Сочи
Локомотив
ЦСКА
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
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Бундеслига
Лига 1
ФНЛ
Суперкубок России
Евро-2020
Лига чемпионов
Россия
Спартак
Италия
Англия
Криштиану Роналду
Суперкубок России
РПЛ
Курбан Бердыев
Лионель Месси
Станислав Черчесов
MMA
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
ЧГК
Новости
Материалы
Фигурное катание
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
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Andrew Shinnie
№11
Нападающий
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