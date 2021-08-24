Андрес Иньеста

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Футбол
В Испании новый вид динозавра назвали в честь Андреса Иньесты. Ученые посчитали, что у них похожая походка
#Андрес Иньеста
Футбол
Бускетс повторил рекорд Роналду: 200 побед в Примере в 264 матчах
#Серхио Бускетс
Футбол
Иньеста ответил на предложение Ракитича назвать в его честь «Ла Масию» – был бы рад, но не хочет
#Андрес Иньеста