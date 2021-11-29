Андрес Иньеста

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Как умирает France Football – журнал, который вручает «Золотой мяч». Сотрудники бастуют против сокращения штата, тираж падает
#France Football
Кто будет новым президентом «Барселоны». Три кандидата: босс-легенда нулевых, мастер скользких цитат и друг Хави
#Барселона
Разбираем Хави и Иньесту. Чем они отличаются? Как именно творили? Что по характеру?
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#Андрес Иньеста
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Иньеста забивает «Челси» 10 часов подряд. Это «Барселона» зациклила легендарный гол
#Андрес Иньеста
Фалькао, Буффон и Гризманн. Они бы получили «Золотой мяч», если бы Месси и Роналду выиграли его лишь раз
#Золотой мяч
9 лет назад стартовал ЧМ-2010. Фотохроника турнира
#ЧМ-2010