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Андрей Мостовой
№17
Полузащитник
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Команда
Зенит
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 нояб. 1997 (23) года
Рост
177
Вес
71
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Статистика
Матчи
7 вопросов по составу России на Евро. Что с Гильерме? Столько молодежи точно надо? Почему все форварды одинакового стиля?
#Россия
11 мая, 16:09
Черчесов уже второй раз выпускает Мостового, а потом меняет. И снова объясняет это тактикой
#Андрей Мостовой
31 марта, 00:17
Черчесов выпустил Мостового и через 20 минут заменил обратно. Говорит, дело в тактике 🤷♂️
#Андрей Мостовой
12 октября 2020, 00:05
Знакомимся с Андреем Мостовым за 3 минуты: начинал на зарплате в 15 тысяч рублей и слушает A$AP Rocky
#Андрей Мостовой
25 августа 2020, 18:00
Новый состав России: есть два человека без клуба и Мостовой (41 минута в этом сезоне) – но нет Соболева
#Россия
25 августа 2020, 16:55
Герои-2019, которых мы не замечали
#Футбол
31 декабря 2019, 07:15
«Зенит» за пару месяцев отдал в «Сочи» 8 игроков. Восемь. Восемь!
#Сочи
08 августа 2019, 21:30
#
новости спорта
Мостовой отыграл 19 минут в матче против Словакии. Вышел на замену – потом сел обратно
30 марта, 23:20
Соболев отметился голом в дебютном матче за сборную России
1
08 октября 2020, 21:12
1
Россия забила Швеции впервые за три матча. Но все равно проиграла
1
08 октября 2020, 21:05
1
Мостовой дебютировал в составе сборной России
08 октября 2020, 18:50
Мостовой впервые вышел в стартовом составе «Зенита». Он вызван в сборную России
30 августа 2020, 16:54
Мостовой и Луценко – в составе сборной России на матчи с Сербией и Венгрией
1
25 августа 2020, 14:12
1