Andrei Vlad
№1
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.06.2021 06 июня 2021 вс 19:00
Англия
1 : 0
Румыния
06.06.2021 06 июня 2021 вс 19:00
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Англия
1
Румыния
0
был в запасе