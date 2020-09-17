Andrei Patache
№19
Нападающий
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 18:45
Ботошани
0 : 1
Шкендия
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 18:45
минуты: 71' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Ботошани
0
Шкендия
1
минуты: 71' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд