Игорь Андреев
№21
Нападающий
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Команда
Краснодар
Возраст
19
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Краснодар-2
0 : 2
Енисей
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Краснодар-2
0
Енисей
2
был в запасе
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
Оренбург
1 : 0
Краснодар-2
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Оренбург
1
Краснодар-2
0
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Краснодар-2
1 : 1
Чайка
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Краснодар-2
1
Чайка
1
был в запасе
10.03.2021 10 марта 2021 ср 11:30
СКА-Хабаровск
0 : 0
Краснодар-2
10.03.2021 10 марта 2021 ср 11:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
СКА-Хабаровск
0
Краснодар-2
0
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Краснодар-2
2 : 1
Велес
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Краснодар-2
2
Велес
1
был в запасе