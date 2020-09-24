Andreas Thomsen
№18
Нападающий
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Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 20:00
ЦСКА
3 : 1
Б36 Торсхавн
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
ЦСКА
3
Б36 Торсхавн
1
был в запасе
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 21:00
Б36 Торсхавн
1(5) : 1(4)
ТНС
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Б36 Торсхавн
1(5)
ТНС
1(4)
был в запасе