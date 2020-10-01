André Pereira

№77
Нападающий
André Pereira
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Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 22:00
Риу Аве
2(8) : 2(9)
Милан
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Риу Аве
2
Милан
2
был в запасе
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:00
Борац
0 : 2
Риу Аве
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Борац
0
Риу Аве
2
был в запасе