Джоэл Андерссон
№6
Защитник
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Команда
Мидтьюлланд
Возраст
24
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.12.2020 09 дек. 2020 ср 20:55
Мидтьюлланд
1 : 1
Ливерпуль
09.12.2020 09 дек. 2020 ср 20:55
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Мидтьюлланд
1
Ливерпуль
1
был в запасе
01.12.2020 01 дек. 2020 вт 23:00
Аталанта
1 : 1
Мидтьюлланд
01.12.2020 01 дек. 2020 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Аталанта
1
Мидтьюлланд
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 23:00
Аякс
3 : 1
Мидтьюлланд
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 23:00
минуты: 26' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Аякс
3
Мидтьюлланд
1
минуты: 26' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
03.11.2020 03 нояб. 2020 вт 23:00
Мидтьюлланд
1 : 2
Аякс
03.11.2020 03 нояб. 2020 вт 23:00
минуты: 1' - 64'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Мидтьюлланд
1
Аякс
2
минуты: 1' - 64' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
27.10.2020 27 окт. 2020 вт 23:00
Ливерпуль
2 : 0
Мидтьюлланд
27.10.2020 27 окт. 2020 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Ливерпуль
2
Мидтьюлланд
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
21.10.2020 21 окт. 2020 ср 22:00
Мидтьюлланд
0 : 4
Аталанта
21.10.2020 21 окт. 2020 ср 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Мидтьюлланд
0
Аталанта
4
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур