Anders Konradsen

№8
Нападающий
Anders Konradsen
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига конференций
26.08.2021 26 авг. 2021 чт 20:00
Русенборг
1 : 3
Ренн
26.08.2021 26 авг. 2021 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Русенборг
1
Ренн
3
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 4 раунд
05.08.2021 05 авг. 2021 чт 20:00
Русенборг
6 : 1
Домжале
05.08.2021 05 авг. 2021 чт 20:00
был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Русенборг
6
Домжале
1
был в запасе
29.07.2021 29 июля 2021 чт 20:00
Русенборг
4 : 1
Хафнарфьордур
29.07.2021 29 июля 2021 чт 20:00
был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Русенборг
4
Хафнарфьордур
1
был в запасе
19.08.2021 19 авг. 2021 чт 21:00
Ренн
2 : 0
Русенборг
19.08.2021 19 авг. 2021 чт 21:00
был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
Ренн
2
Русенборг
0
был в запасе
10.08.2021 10 авг. 2021 вт 21:00
Домжале
1 : 2
Русенборг
10.08.2021 10 авг. 2021 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Домжале
1
Русенборг
2
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 3 раунд
22.07.2021 22 июля 2021 чт -:-
Хафнарфьордур
0 : 2
Русенборг
22.07.2021 22 июля 2021 чт -:-
был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Хафнарфьордур
0
Русенборг
2
был в запасе