Анастасия Пустовойтова

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Футбол
Пустовойтова заняла второе место в голосовании IFFHS за лучшую женщину-арбитра в футболе
#Анастасия Пустовойтова
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Олимпиада 2020
⚽️ Пустовойтова назначена главным арбитром на женский финал Олимпиады-2020
#Анастасия Пустовойтова
Футбол
ФИФА включила Анастасию Пустовойтову в список главных арбитров на матчи Олимпиады в Токио
#Анастасия Пустовойтова
Футбол
Анастасия Пустовойтова назначена главным арбитром на матч ФНЛ. Она станет первой женщиной-судьей в истории лиги
#Анастасия Пустовойтова