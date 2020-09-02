Анастасия Пустовойтова

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Как живет девушка-судья. Интервью про путешествия в 40 стран, гонорары в 7,5 тысяч и подкат от игрока во время матча
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#Сабина Валиева
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В ПФЛ будет судить арбитр-женщина. Ура!
#Анастасия Пустовойтова
Судья из России обслужит финал женской Лиги чемпионов. Она работала на Евро и блокировала фейсбук из...
#Лига чемпионов
#Лига чемпионов