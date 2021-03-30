Žan Kolmanič
№23
Нападающий
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 22:00
Италия (мол.)
4 : 0
Словения (мол.)
30.03.2021 30 марта 2021 вт 22:00
минуты: 1' - 81'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
Италия (мол.)
4
Словения (мол.)
0
минуты: 1' - 81' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
Словения (мол.)
1 : 1
Чехия (мол.)
50'
50'
50'
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур
Словения (мол.)
1
Чехия (мол.)
1
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур